В Бельгии суд запретил Facebook следить за пользователями

Социальная сеть Facebook обязана прекратить "наблюдение и запись данных об использовании интернета лицами в Бельгии", пока эта процедура не станет соответствовать местным законам о защите частной информации.

Такое решение принял бельгийский суд. Речь, как поясняет РИА Новости, идет об отслеживании действий пользователей соцсети в интернете, если они не давали на это соответствующего разрешения.

Отмечается, что в случае нарушения постановления суда американская компания будет наказана штрафом до ста миллионов евро.