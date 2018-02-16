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16.02.2018, 12:39
Текст: Светлана Цыганкова

ВМФ РФ выпустил 100 крылатых ракет по позициям террористов в Сирии

Военно-морской флот РФ выпустил по террористам в Сирии сто крылатых ракет, произвел боле четырех тысяч боевых вылетов. Корабельная авианосная группа в Средиземном море поразила свыше 1,2 тысячи целей незаконных вооруженных формирований. Эти данные привел командующий ВМФ РФ адмирал Владимир Королев в интервью газете "Красная звезда".

Фото: Виталий Белоусов \ РИА Новости
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Владимир Королев также отметил, что военным морякам удалось снизить угрозы морского пиратства в районе Аденского залива и Африканского Рога. В данных районах корабли ВМФ присутствуют и сегодня, выполняя задачи по обеспечению безопасности судоходства. Военно-морской флот успешно осваивает и арктические пространства, занимается исследованием морских территорий в Антарктиде.

Главнокомандующий ВМФ сказал о том, что Российская Федерация восстановила свое присутствие в Мировом океане. В разных его частях постоянно присутствуют от семидесяти до ста боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения.

- Мировой океан должен быть безопасным для всех, - уверен главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Владимир Королев.

Фото: Минобороны РФ
Фото: Минобороны РФ

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