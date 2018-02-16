Во Франции украли виолончель стоимостью 1,3 млн евро

Во Франции на известную виолончелистку Офелию Гайяр напал вооруженный ножом мужчина и потребовал отдать ему музыкальный инструмент и мобильный телефон, сообщает издание Point.

Инцидент произошел в четверг вечером около дома виолончелистки, когда она собиралась сесть в свой автомобиль. В результате нападения Офелия Гийяр не пострадала.

Украденная виолончель 1737 года оценивается в 1,3 миллиона евро. Она принадлежит банку CIC, у которого Офелия Гийяр взяла инструмент в аренду в 2015 году.

Личность грабителя устанавливает французская полиция, которая занимается расследованием нападения.