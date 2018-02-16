Вышел новой трейлер исторической драмы "Мария Магдалина"

Вышел новый трейлер религиозной драмы "Мария Магдалина" с Хоакином Фениксом и Руни Марой.

Режиссер новой варианта истории бывшей библейской блудницы - Гарт Дэвис ("Вершина озера"), сценаристы - Хелен Эдмундсон ("Визит инспектора") и Филиппа Гослет ("Как разговаривать с девушками на вечеринках").

В центре сюжета - взаимоотношения Магдалины (Мара) и Христа (Феникс) на фоне политической нестабильности и сложных социальных коллизий. Она стремится присоединиться к группе новых единомышленников, но против нее выступают предрассудки общества и близкие. Однако Мария уверена в своем выборе и пойдет до конца.

Чиветель Эджиофор ("12 лет рабства") сыграет апостола Петра.

Дата выхода картины запланирована на 5 апреля 2018 года.