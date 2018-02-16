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Рубрика: Власть

Жириновский обещал представить свой кабинет министров на случай победы на выборах

Текст: Юрий Политов

ЛДПР сформировала свой кабинет министров на случай победы на президентских выборах 18 марта. Об этом заявил председатель ЛДПР и кандидат в президенты Владимир Жириновский на пресс-конференции в ТАСС. Жириновский также считает, что если кандидат от КПРФ Павел Грудинин не предоставил в ЦИК подтверждение о закрытии иностранных счетов в Австрии и Швейцарии, нужно отменить регистрацию Грудинина в качестве кандидата.

За месяц до президентских выборов лидер ЛДПР решил подвести промежуточные итоги избирательной кампании, а заодно напомнить о собственной программе. 

Фото: Сергей Куксин/ РГ
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"Вы еще не родились, когда я критиковал кадровую политику ЦК КПСС", - заметил Жириновский на пресс-конференции.

Нынешняя кадровая политика ему тоже не нравится. "Коррупция не уменьшается", - сказал Жириновский и предложил направлять в территории внешних управляющих. "Вологодских чиновников направьте в Новосибирск, а тюменских направьте в Кострому", - привел он условные примеры. "Надо оторвать чиновников от клановости, от земляков", - считает лидер либерал-демократов.

Он также сообщил, что ЛДПР составила список из 53 человек, которые могли бы войти в состав правительства в случае победы его, Жириновского, на выборах. "У нас есть свой кабинет правительства - 53 человека. То есть мы не просто парламентская партия - мы в состоянии занять места в тех кабинетах, где сегодня сидят другие министры", - считает Жириновский. Состав собственного кабинета министров Жириновский обещал представить в понедельник.

Отвечая на вопросы журналистов, Жириновский выразил мнение, что регистрацию Павла Грудинина в качестве кандидата в президенты следует отменить в связи с непредставлением справки о закрытии зарубежных счетов.

"Когда у меня обнаружили неточность в моих документах по имуществу, у меня отменили регистрацию", - привел пример лидер ЛДПР.  "А чего здесь нам голову морочат? Раз нету справки о закрытии, значит, ложная информация, отменяйте регистрацию", - заявил Жириновский на пресс-конференции.

Фото: Аркадий Колыбалов/РГ
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Он также напомнил ряд положений своей предвыборной программы: "принимать все меры, чтобы улучшить жизнь малоимущих", повысить минимальные пенсии, зарплату, стипендии, создать условия для развития науки, решить проблему ветхого жилья за счет строительства доступного и его раздачи нуждающимся. "Всем бедным - бесплатное жилье! Всем средним и богатым - по рыночным ценам!" - перечислил Жириновский свои лозунги.

"У нас безработных меньше, чем мигрантов. У нас мигрантов 10 миллионов, а безработных 5 миллионов", - привел он цифры. Если правильно организовать труд, проблему безработицы можно решить, считает лидер ЛДПР.

"Когда приходят опыт и мудрость? С возрастом!" - сказал также Жириновский. "Я 30 лет на политическом Олимпе", - напомнил он. Добавим, что Жириновский - не только бессменный лидер ЛДПР (возглавляет партию 28 лет с момента ее основания), но и рекордсмен по участию в президентских выборах. Нынешние для него шестые по счету.

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