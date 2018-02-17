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Спорт
17.02.2018 16:18
Текст: Илья Трисвятский (Пхенчхан)

Елистратов выступил в малом финале соревнований по шорт-треку на "тысяче"

Бронзовый призер зимней Олимпиады-2018 в соревнованиях по шорт-треку на дистанции 1500 метров, наш первый медалист Пхенчхана Семен Елистратов выступил в малом финале на "тысяче", где финишировал вторым. В итоговой классификации это седьмое место.
Фото: Владимир Песня/РИА Новости Фото: Владимир Песня/РИА Новости
Фото: Владимир Песня/РИА Новости

Сегодня Елистратов успешно преодолел барьер четвертьфинала, заняв в своем забеге первое место из пяти участников. Однако развить успех не удалось - в полуфинале россиянин стал четвертым, хотя по ходу забега находился на заветной второй позиции, позволявшей рассчитывать на выступление в главном финале.

В малом финале Елистратов финишировал вторым. Поскольку в решающем забеге за награды боролись пять участников, то в итоговой классификации соревнований на "тысячу" наш спортсмен - седьмой. Тоже неплохой результат.

Фото: Владимир Песня/РИА Новости
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В главном финале было жарко - завал с участием трех соперников. Это два корейца и венгр с китайской фамилией Шандор Лю Шаолинь. Мадьяра судьи признали нарушителем правил и дисквалифицировали, а хозяин соревнований Со И Ра все-таки добрался до пьедестала - он третий на финише, несмотря на падение. Победу одержал канадец Самуэль Жирар, "серебро" у американца Джона-Генри Крюгера.

У девушек разыгран комплект наград на дистанции 1500 метров. Наши Софья Просвирнова и Екатерина Ефременкова прекратили борьбу после предварительных забегов. На высшую ступень пьедестала почета в итоге поднялась Чхве Мин Джон из сборной Южной Кореи, которая на московском чемпионате мира-2015 завоевала сразу четыре "золота". "Серебро" Пхенчхана у китаянки Ли Цзиньюй, "бронза" досталась канадке Ким Бутен.

Теперь олимпийские соревнования по шорт-треку продолжатся во вторник, 20 февраля. В этот день сначала состоится предварительный раунд на "пятисотке" у мужчин и на "тысяче" у женщин, под занавес девушки определят победителей и призеров в эстафете (общая длина дистанции 3000 м, это 27 кругов).