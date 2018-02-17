Юнкер призвал отказаться от консенсуса во внешней политике ЕС

Отказаться от принципа консенсуса во внешней политике ЕС предложил председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, сообщает газета KleineZeitung.

По словам политика, в ближайшее время ЕК выступит с предложениями о принятии решений по внешнеполитической повестке на основе квалифицированного большинства.

"Часто мы сталкиваемся с ситуацией, когда по ряду вопросов в Евросоюзе нет единой позиции. Так не должно оставаться, если Европа хочет быть способной к активным действиям на мировой арене", - заявил Юнкер на Мюнхенской конференции.

Глава Еврокомиссии пояснил, что для отмены существующей процедуры не нужно менять соглашения ЕС. Европейский совет может самостоятельно решить вопрос о голосовании путем квалифицированного большинства. Юнкер уточнил, что речь идет не об участии в военных операциях, а о применении "мягкой внешней политики".

Евросоюз заложил основы единой внешней политики и политики безопасности в Маастрихтском договоре 1992 года. Для принятия решений по внешней политике требуется консенсус, отмечают эксперты.