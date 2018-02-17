К 2024 году сельхозэкспорт из России вырастет более чем в 2 раза

К 2024 году объем экспорта сельскохозяйственной продукции из России может увеличиться более чем в два раза. Об этом сегодня в эфире телеканала "Россия 24" заявил глава министерства сельского хозяйства Александр Ткачев.

По мнению министра, к этому сроку выручка от экспорта за рубеж продукции отечественного сельского хозяйства может составить 50 миллиардов долларов в год. При этом в 2017 году, например, она составила около 20 миллиардов долларов.

Александр Ткачев, рассказывая об экспорте, охарактеризовал задачу достижения отметки в 50 миллиардов долларов как "амбициозную и максималистическую".

Сегодня, напомним, основу российского агроэкспорта составляют зерновые культуры, растительное масло, мясо птицы, рыба и морепродукты.