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Спорт
17.02.2018 19:34
Текст: Илья Трисвятский (Пхенчхан)

Летающий лыжник Камиль Стох выиграл свое третье олимпийское "золото"

Поляк Камиль Стох выиграл соревнования по прыжкам с большого трамплина (К-125, расчетная дальность 140 метров) и стал трехкратным олимпийским чемпионом. Две предыдущие награды высшего достоинства он завоевал в Сочи-2014.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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В первой попытке финального раунда Стох улетел на 135 метров, во второй - на полтора метра дальше. Общая судейская оценка, а в прыжках с трамплина это главный показатель, комплексно учитывающий дальность прыжка, качество полета и чистоту приземления, составила 285,7 балла. На втором месте немец Андреас Веллингер, ранее победивший в Пхенчхане на среднем трамплине. Сейчас он в финале совершил полеты на 135,5 и 142,0 метра, что в обоих случаях превышает результат Стоха, но суммарная оценка получилась чуть ниже - 282,3 балла.

Бронзовую награду завоевал обладатель мирового рекорда по дальности прыжка с так называемого "полетного" трамплина (252 метра) норвежец Роберт Юханссон - 275,3 балла (137,5 м + 134,5 м).