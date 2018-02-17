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Спорт
17.02.2018 14:39
Текст: Илья Зубко (Каннын)

Назван состав хоккейной сборной России на игру с американцами

Тренерский штаб российской хоккейной сборной определился с составом команды на последнюю игру группового этапа олимпийского турнира. Соперником "красной машины" будет сборная США.

По сравнению с предыдущим поединком, в котором накануне наши хоккеисты разгромили Словению со счетом 8:2, изменений в сочетании звеньев не произошло. Вне заявки на игру остались форвард Вадим Шипачев, защитник Алексей Марченко и вратарь Игорь Шестеркин. Место в воротах вновь доверено Василию Кошечкину, а его дублер Илья Сорокин будет на скамейке запасных. В целом же состав по звеньям выглядит так:

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Фото: Александр Вильф/РИА Новости
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Гавриков - Войнов, Ковальчук (А) - Андронов (А) - Калинин;

Нестеров - Киселевич, Гусев - Дацюк (К) - Капризов;

Зубарев - Зуб, Широков - Прохоркин - Барабанов;

Яковлев, Телегин - Каблуков - Григоренко, Мозякин.

Напомним, что поединок начнется в 15:10 по московскому времени.