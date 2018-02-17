Норвежка Бьорген догнала Бьорндалена по числу медалей на зимних Играх

Норвежская лыжница Марит Бьорген после победы ее команды в эстафете 4х5 км, где 37-летняя спортсменка бежала на последнем этапе, а россиянки финишировали третьими, побила свой же собственный рекорд по наибольшему числу медалей, выигранных на зимних Олимпиадах женщинами. Теперь у Бьорген 13 наград!

Если говорить вообще о всех спортсменов, не разделяя на мужчин и женщины, то Бьорген стала со-рекордсменом в истории зимних Игр, повторив результат своего соотечественника, знаменитого биатлониста Уле Эйнара Бьорндалена, у которого те же 13 медалей. При этом Бьорген обошла другого земляка, норвежского лыжника Бьорна Дэли, завоевавшего на Белых Олимпиадах 12 наград.

Бьорген, Бьорндален, Бьорн Дэли - человеку, не сведущему в спорту, очень легко запутаться в этих схожих именах и фамилиях. Все эти три норвежских атлета - величайшие мастера в своих видах спорта, легенды Олимпиад.

Подведем медальную бухгалтерию для Бьорген, вспомнив все ее 13 медалей, выигранных на пяти Олимпиадах. Солт-Лейк-Сити-2002 - "серебро" в эстафете 4х5 км. Турин-2006 - "серебро" на дистанции 10 км классическим стилем. Ванкувер-2010 - победы в личном спринте "классикой", дуатлоне (7,5 км + 7,5 км), эстафете 4х5 км, второе место на "тридцатке" классическим стилем и "бронза" на "десятке" коньковым ходом. Сочи-2014 - тройной триумф в скиатлоне (7,5 км + 7,5 км), командном спринте классическим стилем и на дистанции 30 км. И уже в Пхенчхане-2018 - последовательно "серебро" в скиатлоне, "бронза" на "десятке" свободным стилем и "золото" в эстафете. Итого - чертова дюжина наград.

Топ-3 спортсмена по числу наград на зимних Олимпиадах:

Марит Бьорген (Норвегия, лыжные гонки) - 13 медалей ("золото" - 7, "серебро" - 4, "бронза" - 2);

Уле Эйнар Бьорндален (Норвегия, биатлон) - 13 (8 + 4 + 1);

Бьорн Дэли (Норвегия, лыжные гонки) - 12 (8 + 4 + 0).