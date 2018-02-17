В Северной Осетии полицейским пришлось открыть огонь по нарушителю

В Республике Северная Осетия - Алания полицейские были вынуждены стрелять по человеку, ранившему полицейского. Как сообщили в пресс-службе МВД России, инцидент произошел в Алагирском районе республики в селении Дзуарикау.

По информации ведомства, один из местных жителей устроил семейный скандал со своим сыном. Прибывший на место сотрудник полиции попытался пресечь конфликт, но мужчина проигнорировал его и бросился на сына с ножом. Полицейский сумел оттолкнуть молодого человека, но при этом сам получил ранение.

- При задержании оперативной группой правонарушитель попытался оказать сопротивление и снова применить холодное оружие. В соответствии с Федеральным законом "О полиции" входивший в состав группы участковый уполномоченный полиции после предупредительного выстрела в воздух ранил злоумышленника в ногу из табельного оружия, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Полицейские оказали злоумышленнику доврачебную помощь и вызвали "скорую". Мужчину увезли в районную больницу, сейчас он находится под охраной. Раненый полицейский также находится под присмотром врачей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.