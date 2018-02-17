В Карелии истребители Су-35 принудили к посадке "противника"

На аэродроме Бесовец в Карелии состоялись дневные и ночные учения, главной целью которых стало принуждение к посадке "нарушителя" воздушного пространства России. Об этом в субботу сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

По легенде учений, военные летчики должны были сразу же подняться в воздух и обнаружить условного нарушителя, как только о нем станет известно. По тревоге в воздух поднялись экипажи более 25 истребителей Су-35 и вертолетов Ми-8. Но "неприятель" отказался выполнять приказ о посадке. Тогда военные летчики выполнили специальные маневры, которые не давали условному противнику двигаться дальше, и продемонстрировали готовность к бою.

Только после этого "нарушитель" пошел на посадку, а его экипаж сразу задержали военнослужащие антитеррористического подразделения.

Кстати, следующие учения в Западном военном округе пройдут в марте над акваторией Ладожского озера. Кроме Карелии в нем будут задействованы летчики других авиационных соединений округа - Калининградской, Ленинградской, Курской, Воронежской и Тверской областей. Пилоты на МиГ-29СМТ, МиГ-31БМ, а также Су-27 выполнят боевые стрельбы и продемонстрируют воздушный бой с условным противником. Будут задействованы до ста самолетов.