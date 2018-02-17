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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В ДТП под Ростовом погиб водитель

Текст: Ирина Поволоцкая (Ростов-на-Дону)

На трассе "Ростов-Азов", недалеко от Южной столицы, столкнулись два легковых автомобиля. По информации пресс-центра ГУ МВД России по Ростовской области, один из водителей скончался на месте происшествия.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Республике Крым
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По предварительной информации, 60-летний водитель "семерки" выехал на встречную полосу, где его машина лоб в лоб столкнулась с Audi. От удара водитель отечественного авто погиб.

Сейчас по факту ДТП проводится проверка, во время которой будут установлены все обстоятельства произошедшего.

Между тем, накануне, вечером 16 февраля, также под Ростовом произошло еще одно лобовое столкновение: водитель авто Toyota выехав на полосу встречного движения, врезался в Hyundai. В результате этой аварии пострадал ребенок.

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