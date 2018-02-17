Не стало 23-летней рапиристки Татьяны Голосеевой, информирует официальный сайт федерации фехтования России (ФФР). О причинах смерти пока ничего не сообщается.

В 2012 году воспитанница умиской школы взяла "серебро" чемпионата Европы, а спустя три года она стала чемпионкой Европы в командном первенстве. Вместе с другими фехтовальщицами в составе башкирской команды Татьяна дважды выигрывала Кубок России.

Кроме того, в активе Голосеевой - "бронза" этапа Кубка мира среди юниоров, а также серебряная медаль первенства России среди юниоров. Также она выигрывала "золото" в командном зачете Кубка мира и первенства Европы среди юниоров, "серебро" Спартакиады молодежи, "бронзу" первенства России среди молодежи, Кубок страны и "бронзу" чемпионата России.