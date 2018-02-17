В ДНР отразили ночной прорыв диверсантов

Прорыв диверсионной группы отражен силами Донецкой народной республики в ночь на субботу, 17 февраля, в районе Донецка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя пресс-службы оперативного командования ДНР Даниила Безсонова.

"Сегодня ночью украинские силовики произвели очередную вылазку диверсионно-тактической группы. С позиций в районе населенного пункта Пески группа украинских силовиков из 57-й отдельной мотопехотной бригады […] в количестве восьми человек пыталась провести боевую вылазку […]", - цитирует агентство слова представителя ДНР.

По его словам, противника удалось остановить на подступах к позициям сил ДНР. В ходе отражения атаки ликвидированы по меньшей мере двое силовиков, двое ранены.

"Один из диверсантов, брошенный сослуживцами на поле боя, взят в плен", - сообщил Безсонов.

Ранее полпред ДНР в контактной группе в Минске Денис Пушилин заявил о том, что в республике озабочены резким усилением военной группировки ВСУ вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе.