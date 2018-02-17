В Сирии суперминометы М-240 засыпят боевиков 230-килограммовыми минами

В составе колонны ударного подразделения сирийских вооруженных сил "Тигры", прибывшей в Дамаск, замечен миномет М-240. По мнению военных экспертов, переброска столь мощного оружия в район Восточной Гуты свидетельствует о том, что правительственные войска намерены приступить к самым решительным действиям, и боевиков скоро ждут нелегкие времена.
#Syria The Transfer of #Tiger_Forces #Tigers_Men Has Started this Morning. Many Different Groups have been getting prepared to head towards Damascus this past week & this morning the driving has started #SAA #SyrianArmy #ToDamascus #To_Damascus pic.twitter.com/ZdBo7u3HTe— Ivan Sidorenko (@IvanSidorenko1) 17 февраля 2018 г.
Несмотря на то, что М-240 поступил на вооружение еще в начале 50-х гг., он продолжает оставаться самым мощным буксируемым минометом в мире.
Обладая массой в 4230 кг, миномет может поражать цели на максимальной дистанции в 9650 м. Для этого применяется осколочно-фугасная мина 53-Ф-864 весом в 130,7 кг, снаряженная 32 кг взрывчатого вещества.
В боекомплект также входит активно-реактивная мина, способная доставать противника уже на дальностях в 19,3 км. Речь идет о боеприпасе 3О8 "Нерпа" с осколочными боевыми элементами. Масса такой мины - 230 кг, а боевой части - до 112 кг. Площадь поражения достигает 1,4 га.
Также М-240 могут применять корректируемые мины типа 3Ф5 комплекса 1К113 "Смельчак". Правда, в Сирии пока обходятся без них.
Расчет - 11 человек. Скорострельность -1 выстрел в минуту. Суперминометы могут перебрасываться на буксире со скоростью до 40 км/ч. Однако во время марша на Дамаск было решено воспользоваться автотрейлером, что мы и видим на снимке.