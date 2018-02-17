Меню

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
17.02.2018, 20:05
Текст: Алексей Брусилов Текст: Алексей Моисеев

В Сирии суперминометы М-240 засыпят боевиков 230-килограммовыми минами

В составе колонны ударного подразделения сирийских вооруженных сил "Тигры", прибывшей в Дамаск, замечен миномет М-240. По мнению военных экспертов, переброска столь мощного оружия в район Восточной Гуты свидетельствует о том, что правительственные войска намерены приступить к самым решительным действиям, и боевиков скоро ждут нелегкие времена.

Несмотря на то, что М-240 поступил на вооружение еще в начале 50-х гг., он продолжает оставаться самым мощным буксируемым минометом в мире.

Фото: Vitaly V. Kuzmin / www.vitalykuzmin.net
Противотанковые "Метисы" хорошо зарекомендовали себя в Йемене

Обладая массой в 4230 кг, миномет может поражать цели на максимальной дистанции в 9650 м. Для этого применяется осколочно-фугасная мина 53-Ф-864 весом в 130,7 кг, снаряженная 32 кг взрывчатого вещества.

В боекомплект также входит активно-реактивная мина, способная доставать противника уже на дальностях в 19,3 км. Речь идет о боеприпасе 3О8 "Нерпа" с осколочными боевыми элементами. Масса такой мины - 230 кг, а боевой части - до 112 кг. Площадь поражения достигает 1,4 га.

Также М-240 могут применять корректируемые мины типа 3Ф5 комплекса 1К113 "Смельчак". Правда, в Сирии пока обходятся без них.

Расчет - 11 человек. Скорострельность -1 выстрел в минуту. Суперминометы могут перебрасываться на буксире со скоростью до 40 км/ч. Однако во время марша на Дамаск было решено воспользоваться автотрейлером, что мы и видим на снимке.
 

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
Сирия
Фото: Виталий Белоусов \ РИА Новости
Фото: В Сирии впервые засветился взрывозащищенный "Тайфуненок" 15.02.2018
Фото: УАЗ "Патриот" помогает истреблять террористов в Сирии 14.02.2018
Фото: Турецкому танку Leopard в Сирии оторвало ствол 13.02.2018
фото
Фото: Пресс-служба Северного флота
Мотострелки Северного флота опробовали новые снегоболотоходы "Алеут" 16.02.2018
Египетские коммандос выбрали российские АК-103 15.02.2018
Названы вес и стоимость экипировки российского солдата будущего 14.02.2018
артиллерия
Фото: U.S. Army/Wikimedia.org
США заказали снаряды для большой войны 15.02.2018
Войска ЦВО получили комплект тяжелых огнеметов "Солнцепек" 14.02.2018
Российский убийца "Леопардов" и "Абрамсов" атакует сверху 09.02.2018

Информация

© 1998-2018 ФГБУ "Редакция "Российской газеты" Интернет-портал "Российской газеты" зарегистрирован в Роскомнадзоре 21.06.2012 г. Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 50379.