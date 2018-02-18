Фуркад выиграл биатлонный масс-старт на Олимпиаде

Француз Мартен Фуркад выиграл биатлонный масс-старт Олимпиады. Он стал двукратным чемпионом Пхенчхана, опередив на считанные сантиметры немца Симона Шемпа. Третьим финишировал норвежец Эмиль-Хегле Свендсен.

Группа лидеров определилась после третьей стрельбы, с которой дружно ушли Фуркад и двое немцев, Шемп и Эрик Лессер. Также вместе они прибыли на заключительную "стойку", на которой дрогнули все. Лессер отправился на два штрафных круга, и из претендентов на "золото" выпал. Фуркад и Шемп не закрыли по одной мишени, но этого хватило, чтобы никто больше в их разборку вмешаться не смог.

Мартен весь последний круг шел чуть впереди немца, но в итоге все решил фотофиниш - иначе как с помощью техники определить, чья же нога первой пересекла финишную черту, было совершенно невозможно. Фуркад от досады даже ударил палкой о снег - думал, что Шемп все-таки его опередил. Однако вскоре выяснилось - француз был первым, и все решили какие-то сантиметры. Судьба "бронзы" тоже определялась драматично. Здесь Свендсен на 0,4 секунды опередил Лессера.

Таким образом, Фуркад завоевал в Пхенчхане второе "золото" - ранее он первенствовал в пасьюте. Всего же на счету француза уже четыре победы на Олимпиадах. У Шемпа же второе "серебро" зимних Игр в карьере - он был вторым в составе эстафетной команды в Сочи.