Константин Косачев: Влияние и вмешательство - совершенно разные вещи

Второй день Мюнхенской конференции, первым выступает мининдел Германии Зигмар Габриэль. Среди прочего упрекает Россию и Китай, а затем и США в попытках нарушить единство Евросоюза и влиять на него.

Вот что я бы ответил ему.

Когда страны ЕС выстраивают взаимодействие друг с другом, это внутреннее дело Евросоюза, в которое никто не должен вмешиваться. Но как только ЕС выходит за собственные границы и "говорит одним голосом" с окружающим миром, это не может не встречать ответной реакции. Скажем, России это не выгодно. Мы действительно хотим развивать отношения с отдельными государствами ЕС - не потому что стремимся разрушить Европейский Союз, а потому что ваша "политика одного голоса" мешает конкретным проектам. Пример - газопровод до Германии. Он выгоден России и Германии, а также другим потребителям по этому маршруту. Да, мы пытаемся обойти Украину. Но не для того чтобы навредить Украине, а для того чтобы обеспечить надёжный маршрут транзита российского газа. События 2004 г. или 2008-го наглядно показали, что Украина - это ненадежный транзитер газа. А тогдашнее молчание ЕС "одним голосом" резко усугубило эту ситуацию. Мы не хотим зависеть от такого Европейского Союза.

Влияние и вмешательство - это совершенно разные вещи. Мы пытаемся влиять на Европейский Союз и не скрываем этого - в той же степени, в какой Евросоюз пытается влиять на Россию. Но мы не вмешиваемся в ваши дела и точно так же не приемлем вашего вмешательства в наши отношения с соседями, включая ту же Украину.

Возможны оба варианта: на взаимной основе отказаться от попыток влияния или на взаимной основе признать право другой стороны на попытки влияния. Но оба эти варианта исключают - и с той, и с другой стороны - возможность вмешательства. И здесь действительно нет поля для компромиссов.