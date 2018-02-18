МИД Болгарии осудил марш неонацистов в Софии

МИД Болгарии категорично осуждает проведенную накануне в Софии акцию, известную под названием "Луковский марш" и являющуюся призывом к ксенофобии и дискриминации. Об этом сообщается на сайте болгарского внешнеполитического ведомства.

По сообщениям местных СМИ, в марше приняли участие не только болгарские неонацисты, но и радикалы из Германии, Швеции, Чехии и Эстонии. "Марш, состоявшийся вчера вечером, собрал в Болгарии - стране, председательствующей в Совете Евросоюза, - людей различных национальностей, которые приехали для демонстрации ненависти и нетерпимости, - говорится в опубликованном заявлении. - Любой акт ненависти и прославлении антисемитской и нацистской идеологии абсолютно неприемлем". В МИД Болгарии заверили, что работа по защите прав человека и борьбе с насилием будет продолжена с тем, чтобы такие акции, как "Луковский марш" остались в прошлом.

Ежегодно проводимый "Луковский марш" назван в честь генерала Христо Лукова, активно выступавшего за альянс Болгарии с Третьим рейхом. В 1943 году он был убит антифашистами. Как сообщает ТАСС, в шествии приняли участие несколько сотен человек, в основном молодые люди. Акция прошла без происшествий.