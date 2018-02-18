Путин выразил соболезнования Рухани в связи с крушением самолета

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования своему иранскому коллеге Хасану Рухани в связи с крушением самолета в провинции Исфахан. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Как подчеркнул российский лидер, в нашей стране разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких в результате произошедшей трагедии, и желают им мужества и стойкости в этот тяжелый час.

Напомним, сегодня в Иране разбился пассажирский самолет авиакомпании Aseman Airlines, на борту которого находились 66 человек. Все они погибли. По предварительным данным, воздушное судно врезалось в горный хребет Дена из-за плохих погодных условий.