МЧС предупредило москвичей о непогоде

Сильный снег и гололед ожидаются в Москве в ночь на воскресенье и утром 18 февраля. Об этом жителей региона предупредил столичный главк МЧС РФ.

"По информации "Центральное УГМС" ночью и утром 18 февраля местами по Московской области и Москве ожидается снег, местами сильный, на дорогах местами гололедица", - цитирует ТАСС представителя ведомства.

В условиях непогоды растет риск дорожно-транспортных происшествий, напомнили в МЧС. Специалисты рекомендовали москвичам быть внимательнее за рулем и в качестве пешеходов.