"Саратовские авиалинии" опровергли данные о медзаключении командира Ан-148

На сайте авиакомпании "Саратовские авиалинии" сообщается, что командир потерпевшего крушение Ан-148 Валерий Губанов вышел в рейс с заключением врачебной летной комиссии от 9 февраля 2018 года. Комиссию он проходил в Волгограде, медицинское заключение выдано медсанчастью Волгоградского Центра ОВД филиала "Аэронавигация Юга".

Ранее ряд СМИ со ссылкой на источники сообщали о якобы просроченной на год медсправке командира лайнера.

Напомним, самолет авиакомпании, выполнявший рейс из Москвы в Орск, потерпел крушение 11февраля. В катастрофе погибли 71 человек. Не выжил никто.

Авиаперевозчик также официально опровергает слухи о непрофессионализме экипажа, члены которого были опытными пилотами.

"Пилоты проходили все необходимые тренинги, программы, которые помогают реагировать на нештатные ситуации в полете. Все самолеты, выполняющие рейсы, имеют летную годность, это подтверждается результатами технического обслуживания, которые воздушные суда авиапарка проходят регулярно в полном соответствии с правилами", - уверяют в авиакомпании.