Омский хоровод попал в Книгу рекордов России

В последний день Масленицы омичи устроили самый большой хоровод. Участниками мероприятия стали более тысячи человек. Для нашей страны это рекорд.

- Омичи побили прежний результат, который три года назад зафиксировали в Москве. Тогда в хоровод встали 220 человек. Сегодня в Омске их почти в пять раз больше - 1082, - сообщил главный эксперт Книги рекордов России Анатолий Коненко.

Чтобы дать возможность это сделать, власти пошли навстречу организаторам, перекрыли центральную улицу города. А чтобы рекордсменов было удобно считать, всем собравшимся раздали специальные значки с номерами. Хоровод получился не только многолюдным, но и нарядным. В него встали творческие коллективы, участвующие в Масленице, а также школьники, студенты, пенсионеры, семьи с детьми. И даже мэр и министр культуры.

Народу было так много, что получился не круг, а довольно вытянутый, но тем не менее, замкнутый эллипс.

Сертификат о новом рекорде России торжественно вручили руководителю Омска Оксане Фадиной. А сразу после этого на Любинском проспекте города начались Масленичные гуляния.