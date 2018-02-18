Быстроходные катера Балтфлота перебросили на берег технику

На Балтийском флоте проходят учения быстроходных десантных катеров типа "Серна" и "Дюгонь" по переброске техники на необорудованное побережье. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

Учения состоят из нескольких этапов: от подготовки к плаванию в пункте базирования десантных катеров до специальных операций в море. Экипажи быстроходных катеров успешно забрали технику с берега, перебросили и высадили ее на необорудованную территорию в районе полигона Хмелевка.

На следующем этапе учения военные моряки во время выходов в Балтийское море продемонстрируют различные элементы морского маневрирования против условного неприятеля с оружием. Кроме этого, они постреляют по морским надводным и воздушным целям.

Десантные катера типа "Серна" и "Дюгонь" предназначены для перевозки военнослужащих с оружием, колесной и гусеничной техники. Они могут взять на борт до 45 тонн. Их движение основано на принципе воздушной прослойки с избыточным давлением под днищем. Это изолирует большую часть судна от контакта с водой и дает возможность катеру двигаться до 30 и более узлов, самостоятельно уходить с мели.