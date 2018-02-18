Меню

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
18.02.2018, 14:50
Текст: Светлана Цыганкова

Быстроходные катера Балтфлота перебросили на берег технику

На Балтийском флоте проходят учения быстроходных десантных катеров типа "Серна" и "Дюгонь" по переброске техники на необорудованное побережье. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

Фото: Отдел информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту
Вертолеты Балтфлота вылетели в море на бомбежку

Учения состоят из нескольких этапов: от подготовки к плаванию в пункте базирования десантных катеров до специальных операций в море. Экипажи быстроходных катеров успешно забрали технику с берега, перебросили и высадили ее на необорудованную территорию в районе полигона Хмелевка.

На следующем этапе учения военные моряки во время выходов в Балтийское море продемонстрируют различные элементы морского маневрирования против условного неприятеля с оружием. Кроме этого, они постреляют по морским надводным и воздушным целям.

Десантные катера типа "Серна" и "Дюгонь" предназначены для перевозки военнослужащих с оружием, колесной и гусеничной техники. Они могут взять на борт до 45 тонн. Их движение основано на принципе воздушной прослойки с избыточным давлением под днищем. Это изолирует большую часть судна от контакта с водой и дает возможность катеру двигаться до 30 и более узлов, самостоятельно уходить с мели.

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
ВМФ России
Фото: Игорь Руссак/РИА Новости
Названо число строящихся для ВМФ России подлодок 16.02.2018
Финская газета рассказала о новом российском корабле-разведчике 15.02.2018
Корабли Северного флота обнаружили подлодки в Баренцевом море 14.02.2018
катера
Фото: Алексей Моисеев
Легкие и скоростные: новейшие катера поступают на вооружение ВС РФ 10.01.2018
Катер СФ назовут в честь погибшего в Сирии командира морпехов 27.11.2017
Водолазы ТОФ получили катер нового поколения 06.11.2017
морпехи
Фото: Пресс-служба Северного флота
Морпехи Северного флота отбили химическую атаку 12.11.2017
Десантники Балтфлота "захватили" калининградское побережье 08.07.2017
Морпехи Балтфлота десантировались с моря в тыл "врага" 08.06.2017

Информация

© 1998-2018 ФГБУ "Редакция "Российской газеты" Интернет-портал "Российской газеты" зарегистрирован в Роскомнадзоре 21.06.2012 г. Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 50379.