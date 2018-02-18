В Карелии гонщики из 13 стран стартовали в ралли-рейдах

В Карелии проходит этап Кубка мира по ралли-рейдам "Россия - Северный лес 2018". В рамках этих гонок идет зачет по этапу чемпионата России по автомобильному спорту.

Участники соревнуются на снежных трассах двух муниципальных районов республики - Суоярвского и Сортавальского. В этом году на соревнования заявились 39 экипажей. Среди них участники и призеры "Дакара". Конкуренцию российским гонщикам составили представители тринадцати стран мира, в том числе Франции, Бельгии, Аргентины, Саудовской Аравии. вышел на трассу и обладатель Кубка мира Насер Аль Атия из Катара, а также победитель прошлогоднего ралли "Россия - Северный лес" поляк Арон Домзала.

Как сообщил член оргкомитета гонки - директор по безопасности Виктор Соколов, в нынешнем году дистанция увеличена, наполовину изменен и маршрут. Это дает возможность гонщикам проявить свое мастерство, а также получить удовольствие от новой трассы. Скорость на некоторых участках достигает 190 километров в час. Средняя же скорость - 100 километров.