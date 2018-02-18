Шесть станций киевского метро закрыли из-за сообщений о бомбе

В Киеве закрыты шесть центральных станций метрополитена, включая "Майдан Независимости" и "Крещатик", в связи с возможной угрозой взрыва. Из подземки оперативно эвакуируют пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба киевской полиции на официальной страничке в Facebook.

Ранее в дежурную часть позвонил некий гражданин, утверждающий, что стал свидетелем разговора двух мужчин. Речь между ними шла о том, что в ближайшее время сразу на пяти станциях киевского метро прогремят взрывы. Теперь кинологи и взрывотехники проверяют эту информацию, а заодно полицейские пытаются выйти на след звонившего анонима. Когда станции в центре украинской столицы заработают вновь, неизвестно.

В пресс-службе метрополитена говорят лишь о том, что они закрыты "по техническим причинам". Между тем неспокойно и на улицах города, где существенно усилены меры безопасности. В воскресенье здесь ожидается сразу несколько массовых мероприятий, среди них - акция активистов майдана, марш неонацистов, а также демонстрация сторонников экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили.