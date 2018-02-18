В Канаде самолет загорелся в воздухе

Сегодня в небе Канады произошел авиационный инцидент: в воздухе загорелся пассажирский самолет. К счастью, никто не пострадал.

Как сообщает канадский телеканал CTV, самолет DHC-8-400 авиакомпании Air Canada Express, следовавший в Калгари, совершил экстренную посадку в аэропорту города Саскатун после того как экипаж заметил языки пламени, вырывающиеся из двигателя. Возгорание произошло сразу после взлета.

После удачной посадки все пассажиры были эвакуированы, в результате инцидента никто не пострадал. Пассажиры продолжили свой путь другим бортом, авиационная администрация Канады выясняет причины возгорания.