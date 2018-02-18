В Казахстане арестован киргизский парламентарий

В Казахстане задержан депутат парламента Киргизии. Его подозревают в причастности к организации контрабанды.

Парламентарий от фракции "Кыргызстан" Асылбек уулу Дамирбек был задержан во время спецоперации, проведенной спецслужбами и Национальным бюро по противодействию коррупции Казахстана. Целью операции, как сообщают официальные источники, служило "противодействие организованным преступным группам, осуществляющим контрабандную деятельность на приграничных территориях" - Алматинской, Жамбылской, Южно-Казахстанской областях.

"Среди задержанных должностные лица таможенных и правоохранительных органов, брокеры, посредники, представители криминалитета, а также двое граждан Киргизии, - утверждают в Генеральной прокуратуре Казахстана. - Всего задержано 29 человек".

Информация о том, что среди задержанных оказался законодатель из Киргизии, появилась накануне, однако некоторое время официального подтверждения этому факту не было. В парламенте республики, к примеру, подтверждали, что ранее Асылбек уулу Дамирбек действительно выехал в соседнее государство. Вместе с тем сообщения о его задержании называли ошибкой, пока факт не подтвердил МИД Казахстана.

Предполагается, что киргизский законодатель и его соотечественники состояли в сговоре с казахстанскими чиновниками и были причастны к организации схемы контрабандного ввоза товаров через казахско-китайскую границу. Продукция из КНР оформлялась под видом товаров, предназначенных для киргизского рынка, однако фактически реализовывалась в Казахстане.

Несколькими месяцами ранее правительство Казахстана заявляло, что через киргизско-казахскую границу проходит большое количество контрабандных товаров из третьих стран. Руководители обеих республик договорились об установлении совместного контроля на границе.

Асылбек уулу Дамирбек избирался в парламент Киргизии дважды. В первый раз депутатский значок он получил еще в 2009 году. С 2012-го является первым вице-президентом Федерации борьбы КР. Спустя год стал вице-президентом Азиатского совета по спортивной борьбе (AAWC). Мастер спорта международного класса по греко-римской борьбе.