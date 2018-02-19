Институты Конфуция назвали инструментом разведки Китая в США‍

Распространение китайского языка и культуры в США может привести в будущем к появлению прокитайски мыслящих политиков. Как пишет The Washington Post, власти страны начали осознавать угрозу, которую несут институты Конфуция и пересматривают свое отношение к ним.

США увидели в них агентов влияния на американскую молодежь и новое поколение политических лидеров страны. По словам сенатора Марко Рубио, "их целью является использование академической свободы Америки для внедрения в сознание будущих лидеров прокитайской точки зрения". Он обратился к образовательным учреждениям с просьбой пересмотреть договоренности с институтами Конфуция, поскольку они не только ограничивают критику КНР в американских студенческих городках, но и оказывают влияние на преподавание имеющих отношение к Китаю предметов.

К тому же, по данным спецслужб, институты Конфуция могут быть основой для работы шпионской сети, действующей в интересах Пекина. "Они являются гнездами влияния и сбора разведывательных данных. Они следят за китайскими студентами, а те, кто посещает их классы, проникаются оптимизмом в отношении сегодняшнего Китая", - отметил конгрессмен Кристофер Смит.

Оба политика-республиканца, по данным издания, работают над законопроектом, который обяжет институты Конфуция обеспечить большую открытость, передать контроль за преподаванием американкой принимающей стороне и взять на себя обязательство не вмешиваться в вопросы академической свободы студентов.

Институты Конфуция - сеть китайских культурно-образовательных центров, создаваемых Государственным комитетом по распространению китайского языка за рубежом минобразования КНР совместно с зарубежными вузами и синологическими центрами.