Путин ратифицировал белорусско-российский протокол о миграционных картах

Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации протокола, которым вносятся изменения и дополнения в белорусско-российское межправительственное соглашение об использовании миграционной карты единого образца от 5 октября 2004 года. Документ сегодня опубликован на сайте Кремля.

Протокол расширяет категории иностранных граждан, освобождаемых от заполнения миграционной карты. В их числе иностранные граждане, временно или постоянно проживающие на территории России и (или) на территории Беларуси, а также члены экипажей морских и речных судов, заходящих в морские и речные порты данных государств.

Кроме того, по инициативе белорусской стороны, освобождаются от получения миграционной карты иностранные граждане, пересекающие государственную границу Беларуси для временного пребывания на ее территории без въезда в Россию.