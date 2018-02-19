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Актриса Ольга Остроумова попала в базу украинского сайта "Миротворец"

Новость 19.02.2018, 22:37 | Текст: Олег Усков

Семидесятилетняя советская, российская актриса Ольга Михайловна Остроумова попала в базу скандально известного украинского ресурса "Миротворец". Как уточняет РИА Новости - из-за посещения артисткой Крыма.

Фото: www.kinopoisk.ru
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Ольга Остроумова родилась в 1947 году в Бугуруслане (ныне - Оренбургская область). Дед будущей актрисы был священником маленькой местной церкви, отец - школьным учителем физики.

В 1966 Ольга уехала в Москву и стала студенткой ГИТИСа им. Луначарского. Окончив институт в 1970-м, Остроумова была принята в Московский театр юного зрителя.

Уже экранный дебют - роль школьницы Черкасовой в "Доживем до понедельника" Ростоцкого, сделал Остроумову любимицей зрителей. А роль Жени Комельковой в военной драме "А зори здесь тихие" и вовсе вознесла до небес.

Среди других работ - "Любовь Земная", "Мартин Иден", "Василий и Василиса", "Гараж" Рязанова (Марина, дочь Смирновского), "Змеиный источник". Плюс дубляж иностранных картин и озвучка мультфильмов. Например, голосом Ольги Михайловны говорит Мартышка в серии "КОАПП". 

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