Актриса Ольга Остроумова попала в базу украинского сайта "Миротворец"

Семидесятилетняя советская, российская актриса Ольга Михайловна Остроумова попала в базу скандально известного украинского ресурса "Миротворец". Как уточняет РИА Новости - из-за посещения артисткой Крыма.

Ольга Остроумова родилась в 1947 году в Бугуруслане (ныне - Оренбургская область). Дед будущей актрисы был священником маленькой местной церкви, отец - школьным учителем физики.

В 1966 Ольга уехала в Москву и стала студенткой ГИТИСа им. Луначарского. Окончив институт в 1970-м, Остроумова была принята в Московский театр юного зрителя.

Уже экранный дебют - роль школьницы Черкасовой в "Доживем до понедельника" Ростоцкого, сделал Остроумову любимицей зрителей. А роль Жени Комельковой в военной драме "А зори здесь тихие" и вовсе вознесла до небес.

Среди других работ - "Любовь Земная", "Мартин Иден", "Василий и Василиса", "Гараж" Рязанова (Марина, дочь Смирновского), "Змеиный источник". Плюс дубляж иностранных картин и озвучка мультфильмов. Например, голосом Ольги Михайловны говорит Мартышка в серии "КОАПП".