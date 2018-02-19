Стоимость нефти вечером перешагнула за 65,5 доллара

Стоимость контрактов на нефть марки Brent с датой продажи в апреле 2018 года выросла сегодня вечером на 1,31 процента, до 65,69 доллара за мерную бочку. Смесь марки WTI также поднялась в цене, но с чуть большей динамиков в 1,35 процента - до 62,38 доллара за баррель.

Причиной роста стоимости "черного золота" стали сразу несколько факторов. Первый относится к обострению конфликта на Ближнем Востоке и негативной реакции трейдеров на эту новость.

Второй же относится к опубликованным нефтяным картелем ОПЕК условиям соблюдения соглашения о сокращении добычи.

Их без преувеличения можно назвать рекордными, в январе соглашение было выполнено на 133 процента после 129 процентов (также рекордных) в декабре 2017 года.

Впрочем, рост стоимости нефти не остался и без сдерживающего фактора. Которым, в свою очередь, стали данные нефтесервисной компании Baker Hughes, зафиксировавшей по итогам прошлой недели рост числа буровых установок в Новом Свете на 3,4 процента.

И рост этот, кстати, продолжается уже четыре недели подряд.