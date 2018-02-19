В Японии изобрели супертонкий дисплей, приклеивающийся к коже

Инновационный эластичный дисплей можно приклеить на тело и носить на себе без риска потерять или забыть дома. Открытие сделали ученые Токийского университета. Об этом сообщает японское общественное телевидение NHK.

Дисплей сверхтонкий - толщина его всего один миллиметр, работает на микросветодиодах и внешне похож на медицинский пластырь размером шесть на десять сантиметров.

Несмотря на миниатюрность, экран позволяет читать текстовые сообщения, а также просматривать фото и видео, в том числе электрокардиограмму. Такой экран не будет мешать человеку и он не будет ощущать никакого дискомфорта.

Его можно прикрепить на любой участок тела, например, на ладонь или предплечье, там где обычно носят часы. Ученые считают, что такую новинку нетрудно запустить в массовое производство, а использование дисплея будет способствовать улучшению качества повседневной жизни людей всех возрастов, поскольку еще более упростит доступ к информации.