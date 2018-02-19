В Пхенчхане побит рекорд по числу стран-медалистов одних зимних Игр

На зимних Играх в южнокорейском Пхенчхане 19 февраля побит рекорд по количеству стран-медалистов за одну Белую Олимпиаду - это число выросло с 26 до 27. Рекорд обновлен после "бронзы" латвийского бобслейного экипажа-двойки Оскар Мелбардис (пилот) - Янис Стренга (разгоняющий).

С учетом команды "Олимпийские атлеты из России", которую мы считаем просто сборной Российской Федерации, Латвия стала 27-й страной, чьи спортсмены добились наград на Олимпиаде в южнокорейском Пхенчхане. Раньше количество государств в общей таблице медалей не превышало 26-ти.

Причем число 26 фигурировало в итоговой таблице наград по странам на трех предыдущих Олимпиадах подряд - в итальянском Турине-2006, в канадском Ванкувере-2010 и у нас - в Сочи-2014.

Вот в алфавитном порядке полный список 27-ми стран, чьи атлеты уже выиграли награды в Пхенчхане: Австралия, Австрия, Белоруссия, Великобритания, Германия, Голландия, Испания, Италия, Казахстан, Канада, Китай, Латвия, Лихтенштейн, Норвегия, Польша, Россия ("Олимпийские атлеты из России"), Словакия, Словения, США, Украина, Финляндия, Франция, Чехия, Швейцария, Швеция, Южная Корея, Япония.