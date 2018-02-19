В США автоугонщик чуть не въехал в здание аэропорта

В США задержали мужчину, пытавшегося на украденной машине протаранить здание аэропорта в городе Пеория (штат Иллинойс).

Как сообщает РИА Новости, инцидент произошел ночью в субботу. Джастин Дими не смог осуществить задуманное, отметил представитель воздушной гавани. Но злоумышленник проник на охраняемую территорию, где провел около семи минут, после чего попытался забраться в машину заместителя шерифа. На автостоянке Дими и задержали.

Сейчас мужчина находится в больнице. После ЧП здание аэропорта проверили саперы, но подозрительных предметов не нашли.