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Видео: актриса из "Хора" совершила "голый" забег в маске единорога

Новость 19.02.2018, 14:00 | Текст: Олег Усков
Фото: Chris Pizzello/Invision/AP
Фото: Chris Pizzello/Invision/AP

Тридцатилетняя канадская актриса и модель Шэннон "Шей" Митчелл, в первую очередь известная как Эмили Филдс из сериала "Милые обманщицы" (Pretty Little Liars), специфически отметила трехмиллионного подписчика своего YouTube-канала.

А именно: надев на голову маску единорога и отбросив бюстгальтер, в таком вот виде Митчелл предприняла забег по Голливуду.

Далее весь процесс выложив - пятиминутным видео - все на том же YouTube.

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В результате чего поголовье подписчиков Шей стремительно выросло еще на 375 тысяч.

"Привет! Я Шей Митчелл. Подписывайтесь на мой канал о моде, прическах и макияже. Здесь - мои любимые кулинарные рецепты, путешествия и фитнес-упражнения, которые помогают мне держать форму! Присоединяйтесь ко мне за кулисами "Милых обманщиц", на фотосессиях и в моих сумасшедших и диких приключениях!", - заманивает юзеров актриса.

Далее предлагается придумать, что ей показать, когда подписчиков будет четыре миллиона.

Шэннон Митчелл родилась в Миссиссоге, Канада, в 1987 году - в семье ирландца и филиппинки. С пяти лет занималась танцами. С десяти - в модельном бизнесе.

В 2009-м году дебютировала в молодежном сериале популярной в Канаде франшизы "Деграсси" - "Деграсси: Следующее поколение". Далее снялась в диснеевском сериале "Настоящий Арон Стоун", "Копах-новобранцах", эпизоде сериала "Хор", "Несносных леди", нескольких музыкальных видео.

На вопросы о личной жизни Митчелл туманно отвечает, что предпочитает избегать ярлыков, намекая на бисексуальность.

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Фото: youtube.com
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