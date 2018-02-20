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71-летний Сталлоне прокомментировал свою "смерть от рака простаты"

Новость 20.02.2018, 13:18 | Текст: Олег Усков

Американский актер, режиссер, продюсер и сценарист Сильвестр Сталлоне, которого вчера недобросовестные ресурсы и невнимательные пользователи соцсетей уморили раком простаты и похоронили - на 72-м году жизни, "восстал из мертвых". И заявил, что это здорово.

Через некоторое время после того, как слухи о смерти "Рэмбо" поползли по Интернету, Сильвестр Гарденцио Сталлоне сам объявился там. Лично опровергнув некросплетни через свой официальный аккаунт в Instagram.

Please ignore this stupidity… Alive and well and happy and healthy… Still punching!

Публикация от Sly Stallone (@officialslystallone)

И призвал не верить всяким глупостям. "Я живой и в порядке, я счастлив, здоров и по-прежнему сражаюсь", - заверил Сталлоне. Получив сотни тысяч "лайков" и слов поддержки.

Следом артист выложил архивное фото и "back from the dead!!!"-видео.

Будущая легенда "эпохи видео" (и не только) Сильвестр Сталлоне родился в 1946 году в Нью-Йорке и как актер дебютировал в "фильме для взрослых".

К этому дню Слай снялся в полусотне картин, включая ленты прославленных серий "Неудержимые" и "Рокки". Над очередной главой последней в настоящее время как раз и работает.

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