Болгарское село переняло пример Голливуда

У въезда в село Самуилово на юго-западе Болгарии на днях установлены гигантские белые буквы с названием населенного пункта, которые копируют всемирно известную надпись в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает болгарское информационное агентство Blitz.

Шрифт новой достопримечательности села позаимствован у американской кинематографической столицы, и полностью копирует надпись "Hollywood" на одноименных холмах в Лос-Анджелесе. Высота самих букв составляет 13 метров, что всего на 70 сантиметров ниже оригинала. По вечерам литеры светятся и издалека обращают на себя внимание путников.

Идея амбициозной постройки, призванной привлечь еще большее количество туристов в село, принадлежит мэру Самуилова Кириллу Стоянову. Его инициатива была поддержана советом общины Петрич, в состав которой входит Самуилово. По словам Стоянова, нехватки в гостях не было и раньше - чтобы насладиться местной природой, село активно посещают туристы, в том числе и из других стран.

На строительство надписи была выделена сумма в 3500 левов (примерно 1800 евро), собранная за счет пожертвований. "Около ста человек приняли участие в сборе средств. Приблизительно за месяц мы накопили нужную сумму, и спустя 2 месяца, после получения разрешения на строительство, надпись была установлена", - приводят местные СМИ слова Стоянова.