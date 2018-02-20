Киев потребовал от Варшавы восстановить оскверненные украинские памятники

Киев потребовал от Варшавы восстановить разрушенные на территории Польши украинские памятники. Об этом рассказал в своем Facebook директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.

По его словам, "на переговорах о легализации памятников украинская сторона выдвигает требование симметричного восстановления украинских памятников", но пока "этого не происходит". Согласно приведенной им статистике, с 2014 года в Польше было совершено 15 актов вандализма против украинских памятных мест.

Вятрович упрекнул Варшаву в бездействии, утверждая, что украинская сторона вела себя иначе. В частности, власти Украины осуждали вандалов, осквернявших польские мемориалы, привлекали их к ответственности и восстанавливали места памяти. А в Польше, где ответственность за отдельные акты взяли на себя общественные объединения, "правоохранительные органы не обнаружили виновников, памятники не восстановили, власть вандализма не осудила".

Ранее аналогичную критику озвучивал МИД Украины.