Мастер шорт-трека Шульгинов вышел в четвертьфинал на дистанции 500 м

Российский мастер шорт-трека Александр Шульгинов вышел в четвертьфинал по итогам своего предварительного забега на дистанции 500 метров, где он финишировал вторым. Наш первый медалист Пхенчхана-2018 Семен Елистратов борьбу прекратил, так как в другой четверке участников стал только третьим.

Не попал в четвертьфинал еще один российский спортсмен, выступивший в соревнованиях на дистанции 500 метров. Павел Ситников на финише был третьим, однако после просмотра видеозаписи забега судьи усмотрели у него нарушение правил и результат аннулировали. Хотя это и не имело принципиального значения - в следующий раунд Павел все равно не проходил.

Соревновательный день в олимпийском шорт-треке начинался с предварительных забегов у девушек на дистанции 1000 метров. Здесь россиянок было двое. Как и у мужчин на "пятисотке", стартовали по четыре участницы, для попадания в четвертьфинал нужно было входить в двойку лучших. Увы, у Софьи Просвирновой это не получилось, а вот Екатерина Ефременкова будет выступать и дальше. По ходу забега Просвирнова упала после контакта голландки и немки, быстрее них поднялась и продолжила дистанцию, пришла на финиш второй. Но и здесь судьи по результатам видеоповтора увидели у нашей спортсменки нарушение.

У мужчин на "пятисотке" четвертьфинал, полуфинал, финалы "В" и "А" состоятся 22 февраля. В этот же день аналогичная программа у девушек, определяющих победителя и призеров на "тысяче". Ждем высоких результатов от Шульгинова и Ефременковой.