Александр Титель рассказал о своем новом спектакле "Енуфа"

Премьера знаменитой оперы Яначека состоится 28 февраля в Музыкальном театре им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко. Спектакль станет первой оперной премьерой в 2018 году в театре, отмечающем свое 100-летие.

Для всего оперного мира "Енуфа" - созданная в 1904 году по "Ее падчерице", пьесе Габриэлы Прейссовой о жизни моравских крестьян, остается одной из самых востребованных партитур ХХ века. Только в прошлом сезоне она шла в 23 театрах мира от Метрополитен до Вены.

В России, парадоксально, но факт - постановки можно по пальцам пересчитать: два спектакля 60-летней давности в Новосибирске и Москве и один - Мариинского театра 2007 года, возобновленный в этом сезоне. В 2014 году Большой театр заявлял планы постановки "Енуфы" с Алвисом Херманисом в копродукции с брюссельским театром Ла Моннэ и театром Комунале в Болонье, но Херманис отказался приехать в Москву.

Между тем, чешский композитор известен как поклонник русской культуры, почитатель Мусоргского, автор опер на сюжеты русской классики - "Катя Кабанова" по Островскому, "Из мертвого дома" по Достоевскому. В планах Яначека были "Анна Каренина" и "Живой труп".

Александр Титель давно хотел поставить оперу Леоша Яначека ("Енуфу" он обсуждал еще до реконструкции театра), желая, по его словам, исправить несправедливость по отношению к композитору и человеку. Тогда он планировал постановку с дирижерами Геннадием Рождественским, с Владимиром Юровским. Но музыкальным руководителем нынешнего спектакля стал Евгений Бражник. Одно из "новшеств" предстоящей "Енуфы": спектакль, вопреки принятой в мире практике, будет идти не на языке оригинала - чешском, а на русском - с русскими и английскими титрами.

- Вопрос выбора языка для меня мучителен. Занимаясь этим много лет, я понял, что нет пути без потерь. Когда берешь язык оригинала, сохраняется аромат языка, вкус речи, то слово, на которое сочинял музыку композитор. При переходе на русский язык многое теряется, зато есть шанс быть лучше понятым публикой, артистами, и сама история становится отчасти русской. Мы решили сделать "Енуфу" по-русски, чтобы продолжить традиции демократичности, общедоступности, которые были близки основателям нашего театра Станиславскому и Немировичу-Данченко.

Саму историю крестьянки Енуфы, вступившей в тайную связь со своим двоюродным братом Штевой и родившей от него незаконного ребенка, Титель воспринимает как "историю рода - "Ругон-Маккары" в моравском исполнении". Яначек с шокирующими подробностями изображает в своей опере распад крестьянского рода Бурыйев - кровосмесительные связи, драки, алкоголизм, убийство незаконнорожденного младенца - Бурыйя-младшего, выражая жестким языком оркестра и кричащими речитативами роковые страсти героев - Енуфы, ее мачехи Костельнички и двух сводных братьев-соперников - Лаци и Штевы. Но Тителю, по его словам, не близок натурализм и при всей своей трагедийности история Енуфы полна в его представлении "воздуха, света, поэзии". Поэтому в его спектакле не будет "комнат, костелов". Вместе с художником Владимиром Арефьевым они создали "общепоэтическое место действия".

- Мне бы не хотелось, чтобы получилось что-то типа пьесы Толстого с его моралью "коготок увяз, всей птичке пропасть". Мне кажется, что в силу очень мощных характеров оперы и музыки, которую написал Яначек, дело здесь не только в проблеме пьянства в моравской деревне и теме тяжелого наследия. И это не только повод лишний раз вспомнить о борьбе суфражисток, благодаря которым теперь девушка может родить, когда захочет и от кого захочет. Все, что происходит в опере - это часть природы, часть самой человеческой жизни. Что такое искушение? Это сила жизни. Если не будет искушений, жизнь прекратится. Она не может развиваться гладко и не страдательно. Тогда все просто вымрут, потому что борьба - основа жизни: борьба за силу, за честь, за богатство, за саму жизнь. И вещество души произрастает не на радостях жизни, а исключительно на трагедиях. Для меня "Енуфа" - это очень женская история, где сталкиваются три сильных женских характера трех поколений. Это история девочки, которая через потери и страдания постепенно приходит к очень высокому милосердию. Для себя я дал рабочее название опере "Мадонна со шрамом" - своего рода, житие моравской мадонны.

Справка "РГ"

Премьерные показы оперы "Енуфа" в МАМТе состоятся 28 февраля, 1 и 2 марта.