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20.02.2018 14:53
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Пермяков напугал мощный акустический удар

Текст: Константин Бахарев (Пермь)

Сегодня, примерно в 15.20 по местному времени, в Перми произошел акустический удар. Это подтвердили в краевом МЧС. Во многих домах задребезжали стекла, по строениям прошла ударная волна. Соцсети полны сообщений об этом.

Фото: depositphotos.com
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Предположительно, было два акустических удара, сообщают очевидцы в соцсетях.

Информация о хлопках поступает до сих пор со всех районов Перми.

Звуковая волна была столь мощной, что донеслась и до Кунгура, города, расположенного в ста километрах от Перми. Об этом также сообщили в соцсетях.

В краевом МЧС пока не могут ответить, что стало причиной хлопков, взбудораживших весь город. Однако спасатели сообщили, что аварий на предприятиях Перми нет.

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