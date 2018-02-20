Пермяков напугал мощный акустический удар

Сегодня, примерно в 15.20 по местному времени, в Перми произошел акустический удар. Это подтвердили в краевом МЧС. Во многих домах задребезжали стекла, по строениям прошла ударная волна. Соцсети полны сообщений об этом.

Предположительно, было два акустических удара, сообщают очевидцы в соцсетях.

Информация о хлопках поступает до сих пор со всех районов Перми.

Звуковая волна была столь мощной, что донеслась и до Кунгура, города, расположенного в ста километрах от Перми. Об этом также сообщили в соцсетях.

В краевом МЧС пока не могут ответить, что стало причиной хлопков, взбудораживших весь город. Однако спасатели сообщили, что аварий на предприятиях Перми нет.