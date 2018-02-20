Экс-министра экономики Ингушетии заподозрили в превышении полномочий

Экс-министр экономического развития Ингушетии подозревается в превышении должностных полномочий, повлекших нарушение интересов государства с причинением тяжких последствий. Об этом "РГ" сообщили в СК России.

По данным следствия, подозреваемый в апреле 2015 года заключил с коммерческой организацией, занимающейся молочной и мясной продукцией, инвестиционный договор. При этом были выданы документы, на основании которых стоимость платы за аренду мясомолочного комплекса была снижена на 95 процентов.

- В результате указанных незаконных действий бывшего министра бюджету Республики Ингушетия причинен значительный материальный ущерб на сумму 27 млн рублей, - уточнили в ведомстве.

Следователи регионального управления СК и ФСБ проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося.