Новости

Завысившие цены к ЧМ-2018 гостиницы Москвы оштрафовали на 6 млн рублей 15:27
Власти Колумбии конфисковали активы бывших членов ФАРК на миллиарды песо 15:27
Дженнифер Лоуренс ушла из кино бороться с коррупцией, но это не точно 15:17
В Сургуте пять полицейских стали фигурантами дела о взятках 15:05
Турецкие чиновники сбежали в Грецию на надувной лодке 14:59
Киев потребовал от Варшавы восстановить оскверненные украинские памятники 14:57
В Челябинске открылась почта с круглосуточной зоной самообслуживания 14:55
Пермяков напугал мощный акустический удар 14:53
Мастер шорт-трека Шульгинов вышел в четвертьфинал на дистанции 500 м 14:50
Роскомнадзор будет пристально следить за публикациями о выборах 14:45
Собянин присвоил улицам Москвы имена выдающихся соотечественников 14:40
Подмосковные пенсионеры получат единовременную выплату вместе с пенсией 14:27
В США вор вынес из галереи картину Пикассо стоимостью 50 тысяч долларов 14:19
В Брянске найден мертвым экс-барабанщик "Черного кофе" 14:16
В Германии правые опередили по популярности социал-демократов 14:08
Народная партия требует гарантировать обучение на испанском в Каталонии 14:02
Экс-министра экономики Ингушетии заподозрили в превышении полномочий 13:44
Lexus представит конкурента BMW X1 через 2 недели 13:40
Москва возглавила рейтинг городов для поездок на февральские праздники 13:34
Болгарское село переняло пример Голливуда 13:29
У побережья Азова произошло землетрясение магнитудой 3,8 13:27
В России нашли замену запрещенным Украиной авиадвигателям 13:25
Эрдоган пообещал в ближайшие дни начать марш на Африн 13:23
СМИ: Саммит G20 в 2019 году пройдет в Осаке 13:18
71-летний Сталлоне прокомментировал свою "смерть от рака простаты" 13:18
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие поправки внесены в правила проведения техосмотра
Какие поправки внесены в правила проведения техосмотра
У православных христиан начался Великий пост
У православных христиан начался Великий пост
В "РГ" пройдет презентация книги Николая Долгополова "Легендарные разведчики - 2"
В "РГ" пройдет презентация книги Николая Долгополова "Легендарные разведчики - 2"
20.02.2018 13:44
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Экс-министра экономики Ингушетии заподозрили в превышении полномочий

Текст: Елена Мелихова (Магас)

Экс-министр экономического развития Ингушетии подозревается в превышении должностных полномочий, повлекших нарушение интересов государства с причинением тяжких последствий. Об этом "РГ" сообщили в СК России.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
СК завел дело против чиновников дагестанского казначейства

По данным следствия, подозреваемый в апреле 2015 года заключил с коммерческой организацией, занимающейся молочной и мясной продукцией, инвестиционный договор. При этом были выданы документы, на основании которых стоимость платы за аренду мясомолочного комплекса была снижена на 95 процентов.

- В результате указанных незаконных действий бывшего министра бюджету Республики Ингушетия причинен значительный материальный ущерб на сумму 27 млн рублей, - уточнили в ведомстве.

Следователи регионального управления СК и ФСБ проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося.

Главное сегодня

В Госдуме обвинили США в нагнетании обстановки из-за эсминца в Черном море
Немецкие СМИ отметили "печальный" эффект от речи Порошенко
Первый канал опроверг слухи об уходе Екатерины Андреевой
Венесуэла начала продажу собственной криптовалюты
СМИ: США запланировали киберудар по Северной Корее