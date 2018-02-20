У побережья Азова произошло землетрясение магнитудой 3,8

Во вторник недалеко от города Приморско-Ахтарска, расположенного на Азовском побережье Кубани, произошло землетрясение силой 3,8 балла.

По информации пресс-службы краевого ведомства спасателей, 20 февраля в 11.00 в оперативную дежурную смену ЦУКС МЧС России по региону поступила информация о том, что в поселке Свободный Приморско-Ахтарского района (он находится в 25 километрах от райцентра) произошло сейсмособытие магнитудой 3,8. Данная информация была подтверждена и ФГБУН "Геофизическая служба РАН, г. Обнинск".

Сообщается, что толчки также ощущались в соседних поселках Ахтарском и Приморском. Жертв и разрушений нет, эвакуация населения не производилась. Объекты жизнеобеспечения и экономики работают в штатном режиме.

По словам спасателей, ситуация находится на контроле ЦУКС Главного управления МЧС России Кубани.