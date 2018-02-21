Биллу Гейтсу дали роль в сериале "Теория большого взрыва"

62-летний американский предприниматель и филантроп, бывший глава Microsoft и один из самых богатых людей Земли Билл Гейтс появится в камео - в роли себя самого - в культовом гик-ситкоме "Теория большого взрыва".

Информация об этом появилась сегодня в Twitter-аккаунте шоу.

Open some Windows because @BillGates will play himself in an upcoming episode of #BigBangTheory! https://t.co/YOootBStuR pic.twitter.com/CnCgA7K9Iz — The Big Bang Theory (@bigbangtheory) February 20, 2018

Известно, что эпизод с Гейтсом выйдет в эфир в следующем месяце.

Отметим, что это не первая "роль" миллиардера. А вторая. В 2001-м Гейтс неуклюже появлялся в одном из эпизодов ситкома "Фрейзер".

Напомним также, что "Теория", сейчас переживающая свой одиннадцатый сезон, довольно славна симпатичными камео. Как и ее "духовный предок" "Друзья". В разное время на огонек к гикам заходили, а некоторые и продолжают заходить, Чарли Шин, Саммер Глау, Стэн Ли, Элайза Душку, Билли Боб Торнтон, Натан Филлион, Стивен Возняк, конечно, Стивен Хокинг и так далее.

Следующий, шестнадцатый эпизод нового сезона TBBT мы увидим 1 марта. Сериал уже продлен на двенадцатый сезон.