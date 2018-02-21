ЦБ узнал инфляцию в России на конец 2018 года

К концу года рост цен в стране будет низким и может оказаться ниже уровня в четыре процента. Об этом сообщили аналитики Банка России в своем информационно-аналитическом комментарии "Динамика потребительских цен".

Как отмечается в анализе ситуации, который подготовили специалисты ЦБ, наиболее существенное влияние окажет годовой прирост цен на продовольствие, который в январе обновил исторический минимум. При этом уровень цен на плодоовощную продукцию опустился ниже значения января прошлого года.

Кроме того, заметный вклад в замедление продовольственной инфляции внесла динамика цен на мясную и молочную продукцию.