Море огня: "Солнцепек" и "Змей Горыныч" испепелят боевиков под Дамаском

Террористов под Дамаском будут уничтожать тяжелые огнеметные системы "ТОС-1А" "Солнцепек". В Сети появились фотографии этих грозных боевых машин в районе Восточной Гуты.

Как известно, данные боевые машины используются для обеспечения прорыва войск в районах с мощной обороной. Эти сорокачетырехтонные машины имеют 24 направляющих для запуска 220-мм неуправляемых реактивных снарядов.

Большим преимуществом данных установок является то, что у них достаточно небольшая мертвая зона применения вооружения - всего 400 метров. Мощная танковая броня позволяет в случае крайней необходимости приближаться к объекту атаки на достаточно близкое расстояние.

Современные прицелы позволяют очень точно применять НУРСы, при этом для минимизации сопутствующего ущерба иногда достаточно выпустить по противнику одну - две ракеты. Как это было во время боев в окрестностях Пальмиры. Также не исключено, что "Солнцепеки" будут работать здесь на привычных для них дистанциях 4-6 км.

Ожидается, что кроме "Солцепеков" под Дамаском вновь будут задействованы также установки разминирования УР-77 "Метеорит". Эти инженерные машины известны еще в Российской армии под прозвищем "Змей Горыныч".

Ранее в районе сирийской столицы эта техника, способная за один раз обрушить на противника 700 кг взрывчатки, привлекались для разрушения объектов обороны противника. Правда, не исключено, что теперь УР-77 придется здесь поработать и по прямому назначению - местность сильно заминирована.