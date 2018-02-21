Море огня: "Солнцепек" и "Змей Горыныч" испепелят боевиков под Дамаском

Террористов под Дамаском будут уничтожать тяжелые огнеметные системы "ТОС-1А" "Солнцепек". В Сети появились фотографии этих грозных боевых машин в районе Восточной Гуты.
ТОС-1А "Солнцепек" в районе Восточной Гутыhttps://t.co/4BxYzejuyW#weapons #оружие #Сирия #Syria #artillery #артиллерия pic.twitter.com/gKqdN4yvYl— Komandante (@KomandanteS17) 21 февраля 2018 г.
Как известно, данные боевые машины используются для обеспечения прорыва войск в районах с мощной обороной. Эти сорокачетырехтонные машины имеют 24 направляющих для запуска 220-мм неуправляемых реактивных снарядов.
Большим преимуществом данных установок является то, что у них достаточно небольшая мертвая зона применения вооружения - всего 400 метров. Мощная танковая броня позволяет в случае крайней необходимости приближаться к объекту атаки на достаточно близкое расстояние.
Современные прицелы позволяют очень точно применять НУРСы, при этом для минимизации сопутствующего ущерба иногда достаточно выпустить по противнику одну - две ракеты. Как это было во время боев в окрестностях Пальмиры. Также не исключено, что "Солнцепеки" будут работать здесь на привычных для них дистанциях 4-6 км.
Ожидается, что кроме "Солцепеков" под Дамаском вновь будут задействованы также установки разминирования УР-77 "Метеорит". Эти инженерные машины известны еще в Российской армии под прозвищем "Змей Горыныч".
Ранее в районе сирийской столицы эта техника, способная за один раз обрушить на противника 700 кг взрывчатки, привлекались для разрушения объектов обороны противника. Правда, не исключено, что теперь УР-77 придется здесь поработать и по прямому назначению - местность сильно заминирована.