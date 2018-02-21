Российские птицы-беспилотники всерьез обеспокоили США

Американские военные эксперты перестали снисходительно относиться к российским беспилотным летательным аппаратам. Более того они выразили озабоченность и посетовали на недостаточное финансирование опытных разработок американского ВПК. Об этом пишет журнал The National Interest.

Внимание экспертов США привлекли перспективные разработки в области беспилотной авиации и роботизированных комплексов, показанных в Военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина. Всего было выставлено более 50 экспонатов, большинство из которых демонстрировались впервые. Наибольший интерес специалистов вызвали беспилотные летательные аппараты.

Один из них - в форме птицы с соответствующим окрасом и предназначенный для проведения разведки местности, целеуказания и обеспечения безопасносй орнитологической обстановки во время полетов на аэродроме. Другой - дрон вертолетного типа с новой станцией радиоразведки. Помимо этого, была показана новейшая инфракрасная система автоматической посадки малоразмерных летательных аппаратов.

"Ключевым моментом здесь является то, что россияне начинают отходить от "обычной" конструкции БПЛА и начинают экспериментировать с различным дизайном дронов", - заявил специалист Центра военно-морского анализа США Самуэль Бендет.

Он также отметим, что новые беспилотные системы будут приняты на вооружение российской армии, и "это произойдет быстрее, чем многие ожидают".

"Хотя Россия еще отстает от США и Израиля в разработке беспилотных систем, но такие события, как День инноваций, помогают Москве наверстать упущенное. США не должны прекращать инвестиции в эту область, чтобы не потерять лидерство", - заявил Бендет.