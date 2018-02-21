США ввели ограничения на импорт древностей из Ливии

Соединенные Штаты серьезно ограничили ввоз в страну древностей из Ливии. Таким образом США пытаются остановить разграбление древней культуры страны.

"Новые правила касаются различных категорий археологических материалов, которые представляют культурное наследие Ливии и датируются от 12 тысяч лет до нашей эры до 1750 года нашей эры, а также на этнографические материалы эпохи Оттоманской империи (1511-1911)", - говорится в сообщении госдепа. В ведомстве отметили, что 23 февраля ограничения будут закреплены соответствующим меморандумом между госдепартаментом и министерством иностранных дел Ливии.

РИА Новости напоминает, что сейчас в Ливии царит двоевластие - на востоке страны заседает избранный народом парламент, а на западе правит сформированное при поддержке ООН и Европы правительство во главе с Фаезом ас-Сарраджем.